Три деца на 1, 3 и 11 години се отглеждат сами в с...

Изграждат ракетни площадки за защита от градушки край Свищов

Дима Максимова

Градушка Снимка Архив

Община Свищов разширява защитата срещу градушки в подкрепа на местните земеделци. След проведени срещи и разговори, инициирани от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, Общината предостави безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките" (ИАБГ) два недвижими имота, общинска собственост, за обособяване и изграждане на ракетни площадки за противоградова защита. Имотите се намират в землищата на селата Овча могила и Червена и се предоставят за срок от 10 години, съобщиха от местната администрация.

Според договорите за управление на имотите ИАБГ няма право да ги преотдава или да ги ползва съвместно с трети лица без съгласието на Общината и се ангажира да полага грижа на добър стопанин, като се задължава да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с използването на имотите.

Изграждането на новите ракетни площадки е стратегическа стъпка с ключово значение за сигурността на регионалния агросектор. С този акт община Свищов за пореден път доказва, че подкрепата за местните земеделци е сред нейните основни приоритети.

Разширяването на обхвата на противоградовата защита ще сведе до минимум риска от унищожаване на земеделски култури при екстремни метеорологични условия. Така се гарантират доходите на стопаните и се запазва конкурентоспособността на местното производство.

Предоставянето на терените за период от 10 години осигурява устойчивост на системата за защита и спокойствие за целия селскостопански сектор в района.

