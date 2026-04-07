ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22618834 www.24chasa.bg

Днес Илияна Йотова ще връчи на „24 часа“ Почетния знак на президента по случай 35 г. от създаването му

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои медийната платформа „24 часа“ с Почетния знак на президента по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник „24 часа“, чийто първи брой излиза на 18 април 1991 г. Почетният знак се връчва за приноса за развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа. 

Миналата седмица държавният глава удостои НДК с Почетния знак на президента по повод неговата 45-годишнина, водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение и принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура.

 

 

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

