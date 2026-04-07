Психично болен изблъска и събори 72-годишна жена след забележка, тя е с фрактура

Дима Максимова

Линейка СНИМКА: Архив

72-годишна жена е с фрактура на ръката, след забележка към непознат. Сигнал за случая е получен от Спешна помощ – В. Търново, след като при тях е постъпила 72-годишна жена със съчетана фрактура на ръката, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

След намесата на полицията е изяснено, че същия ден по обяд, прибирайки се към дома си в областния град пред гараж на жилището си е видяла непознат мъж, който правил боклук с пуканки. Направила му забележка, след което била настигната и блъсната от него. Мъжът се отдалечил, а при падането жената е наранила ръката си.

В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 42-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Той е настанен за лечение в Центъра за психично здраве – В. Търново. По случая е започнато досъдебно производство.

