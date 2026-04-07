Невръстни родители зарязвали сами в обор децата си на 1, 3 и 11 години в с. Беброво

Полицията в Елена откри три малолетни деца в стопански двор в с. Беброво, редовно оставяни без надзор от родителите си.

Вчера след сигнал на граждани е извършена полицейска проверка в стопанския двор на с. Беброво. Установени са три деца на 1,3 и 11 години, които ежедневно били оставяни сами от 18-годишната си майка и 22-годишния си баща. Те са от котелските села Боринци и Сотиря и се хванали на работа като пастири в еленското село.

Най-голямото дете, което е на 11 години, било от предишната любима на бащата, който пък в момента е на 22 г.

Твърде младите родители живеели в коптор в оборите с децата. Полицаите били потресени от отвратителните битови условия. В имота е установена необезопасена ел. инсталация със стърчащи кабели и липса на санитарен възел. Едно от помещенията било силно задимено от горяща печка на дърва. По-малките деца били оставяни на грижите на 11-годишното.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомени са от Закрила на детето, за да бъдат изведени невръстните от оборите.