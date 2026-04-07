НСИ: Над 61 000 души в трудоспособна възраст във Варненско са икономически неактивни

През миналата година икономически неактивните лица на възраст от 15 до 64 години във Варненска област са над 61 хил., от които повече от 40 хил. са жени, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Североизток". От институцията уточняват, че към икономически неактивните се отнасят лицата, които не работят и не са регистрирани като безработни през наблюдавания период, съобщава БТА.

По данни на статистиката общият брой на заетите в региона през 2025 г. е 227 500 души, като над 124 хил. от тях са мъже. Спрямо 2024 г. броят на заетите намалява с 1,8 на сто.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече години е 61 на сто. При мъжете той надхвърля 70 на сто, докато при жените е 52,5 на сто. Заетите на възраст от 15 до 64 години са 216 800 души.

Коефициентът на заетост при лицата на възраст 55–64 години е близо 90 на сто, като на годишна база се увеличава с 2,3 процентни пункта.

Най-висока е заетостта при хората с висше образование. В региона те са над 106 хиляди души. Работещите със средно образование са 95 хиляди, а с основно и по-ниско образование – 15 600 хиляди. Коефициентът на заетост при висшистите е 93 процента, с 0,8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2024 г.