Задържаха 63-годишен, блудствал с непълнолетни в автобус в Перник

Задържаха 63-годишен, блудствал с непълнолетни в Перник СНИМКА: Архив

Задържаха 63-годишен мъж за блудствени действия спрямо непълнолетни в Перник, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 6 април около 18:40 ч. на телефон 112. По първоначални данни случилото се е станало в автобус от градския транспорт, в който пътували две момичета на 14 и 15 години. 

Според информацията мъжът е извършил непристойни действия, изразяващи се в опипване на гърдите и краката на двете момичета.

На място незабавно са пристигнали служители на Второ районно управление, които са установили и задържали извършителя. Той е 63-годишен жител на село Драгичево.

Наложена му е полицейска мярка за задържане до 24 часа. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.

Разследването продължава.

