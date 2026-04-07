"Информационно обслужване" ще следи на 10 минути видеонаблюдението в секциите

"Информационно обслужване" ще следи на всеки десет минути има ли видеонаблюдение при броенето на гласовете в секциите в изборната нощ. Ако засекат нарушение, ще докладват на ЦИК. ИО показаха и детайлно стъпките, по които гласовете се превръщат в мандати, и представи мобилното приложение в помощ на изборната администрация за попълване на секционните протоколи.

"Това дава две допълнителни възможности. Едната е ЦИК да даде възнаграждения на СИК-овете, които предадат без грешка протоколите си, и второ - много по-бързо обработка при нас. Апът има и втори предназначение за всеки гражданин. Данните се публикуват на сайта на ЦИК и така може да бъдат проверени данните на всеки един протокол", обясни директорът на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов.

Заместник-председателката на ЦИК Росица Матева призова СИК-овете първо да попълват протокола чернова, после да извършат проверка в мобилното приложение вярно ли са го попълнили и пак тогава да пренесат на беловата. Ако в дигиталния протокол има грешки, той светва в червено и посочва къде са. Така членовете на СИК могат да прост и да смятат наново, за да стигнат до правилните резултати.

Филипов и Матева участваха в съвместно събитие на ЦИК и "Информационно обслужване", на което бяха представени системите за отчитане на изборните резултати.

ЦИК и "Информационно обслужване" подготвят и електорална карта на страната с информация за резултатите и активността във всяка секция. Тя обаче още не е готова и предстои да бъде готова идните дни. Александър Станев, който води проекта за компютърна обработка на резултатите от изборите, представи презентация, на която визуално беше обяснено как точно се изчисляват гласовете.

Всъщност методът не е измислен от ИО, а е описан в Изборния кодекс, те просто го опосредствяват. За всеки избирателен район се изчислява избирателна квота - броят на действителните гласове, разделен на мандатите в района. Така се получава "цената" на мандата. Ако в района има независим кандидат, то той бива избран за депутат, ако има повече гласове от квотата.

Преди всеки вот се прави подобна демонстрация, която представлява една малка обработка на изборни резултати. На нея от ИО подробно обясняват какво точно правят, къде работят хората им и показват всяка стъпка, включително и какво виждат на компютрите си служителите им на бюрата в РИК-овете, където СИК носят чувалите и протоколите си в края на изборния ден.

Ивайло Филипов се похвали, че за 24 години съвместна работа на "Информационно обслужване" и ЦИК няма нито една жалба срещу работата им. Досега по тази система са обработени 99 вота. Отделно ИО отговарят и за видеозаснемането на изборите и засега имат събрани 22 години записи - над 120 терабайта.