Подсъдимият за малтретирането на Адриан пастрок от Пловдив иска разпит само на част от свидетелите

Петър Чернев над 2 години е в ареста

С разпит на няколко свидетели започна днешното заседание по делото за малтретирания Адриан от пастрока си Петър Чернев в Пловдив. Делото се гледа при закрити врати.

Подсъдимият Петър Чернев е вече над 2 години в ареста и за заседанието го доведоха с белезници. Оказа се, че призованият по делото прокурор днес е Пламен Пантов, а не Димитър Костов, който е изготвил обвинителния акт. Това обаче не е пречка за даване ход на делото.

В началото на заседанието адвокатът на подсъдимия - Йордан Давчев, поиска делото да се гледа по съкратеното производство - да не се разпитват всички свидетели, а само част от тях. В едно от предишните заседания съдия Елена Герцова даде отвод на особения представител на малкия Адриан Васил Попов с мотива, че личният му интерес надделява над служебния. На днешното заседание той не се появи, а детето вече се представлява от адвокат Мария Пенева.

По делото подсъдими бяха майката на Адриан Стела Димитрова и приятелят ѝ Петър Чернев. Тя обаче сключи споразумение с прокуратурата.

Майката на Адриан и приятелят й Петър Чернев бяха задържани през януари 2024 г. след сигнал, подаден от сестра ѝ, която видяла голяма рана на главата на детето. Момчето беше изведено от семейната среда, а "Закрила на детето" сезираха прокуратурата.