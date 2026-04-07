35-годишен опита кражба от два магазина, хванаха го в третия с 15 евро

35-годишен опита да извърши кражба от два магазина, хванаха го в третия с 15 евро. В полицията в Сандански е получен сигнал за кражба на 15 евро от магазин за дрехи, извършена, за времето от 00:00 часа до 03:00 часа в неделя.

Работещите по случая полицейски служители са предприели незабавни действия, в резултат на които е задържан 35-годишният извършител от гр. Сандански, който в същия часови диапазон е направил неуспешни опити да проникне и в други два търговски обекта в града. По случая е образувано досъдебно производство.