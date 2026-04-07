Крадците се ориентират към скъпия дизел, в Гълъбово източиха 1100 литра от генератор

На 06.04.2026 г. в РУ-Гълъбово е получен сигнал, че стената на гараж в двора на болницата в града е частично разрушена, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. По данни на потърпевшите липсват 1100 литра дизелово гориво, неустановен брой резервни части за дизелов генератор за ток, радиатор и множество проводници от електрическо табло, както и дизелов генератор за ток.

Образувано е досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. Работата по случая продължава.