Осъдиха ловец, гръмнал погрешка колега при хайка в гората

Ловец получи условна присъда за причинена смърт по непредпазливост на свой колега по време на лов.

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия И. В. за виновен, че на 28 декември 2024 г. в землището на с. Горановци, област Кюстендил, като ловец, при участие в организиран групов лов на едър дивеч, е причинил смъртта на 48- годишен мъж, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност – лов с огнестрелно оръжие, която дейност е извършвал в нарушение на ЗОБВВПИ и Указанията за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели.

Подсъдимият е извършил престъплението, поради неправилно боравене с ловно оръжие.

Съдът му налага наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Окръжен съд Кюстендил уважи изцяло гражданските искове за обезщетение, предявени от майката, сестрата, съпругата и двете деца на починалия ловец.

Присъдата може да се протестира или обжалва пред Апелативен съд - София.