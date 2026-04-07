Столичният инспекторат започва масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

Столичният инспекторат започва днес масирани проверки на строителни обекти на територията на район „Студентски", съобщиха от Столична община. Те се провеждат паралелно с текущия ежедневен контрол, който инспекторатът осъществява на територията на Столична община.

Екипи на инспектората ще бъдат на терен и ще следят за спазването на изискванията при транспортиране на земни маси и строителни отпадъци – наличие на издадени направления, движение по определените маршрути и обезопасяване на товарите чрез уплътнени каросерии и/или покриване с чергила.

Контролът обхваща и организацията на строителните площадки – наличие на информационно-указателни табели и плътни огради, недопускане на складиране на материали извън обектите, предотвратяване на разпиляване на отпадъци, както и спазване на изискванията за недопускане на замърсяване на уличната мрежа от камиони с непочистена ходова част и други нормативни изисквания, посочват от Общината.

Проверките се предприемат във връзка с установено замърсяване на Софийския околовръстен път (Южна дъга), причинено от интензивния трафик на тежкотоварни автомобили, обслужващи строителните обекти в районите. Най-често констатираните проблеми са свързани с напускане на обектите без почистена ходова част, транспортиране на товари без покриване с чергило, както и разпиляване на строителни отпадъци по пътната инфраструктура.

Контролът е насочен към спазването на изискванията, регламентирани в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

При установяване на нарушения ще бъдат налагани съответните административни санкции, както и задължителни предписания за незабавно отстраняване на констатираните нарушения.

С цел по-чиста градска среда и предотвратяване на замърсяването, проверките ще продължат до пълното отстраняване на нарушенията, както по график, така и по сигнали на граждани, посочват от Общината.

От Столична община през февруари съобщиха, че от Столичния инспекторат миналата година са направени общо 51 501 проверки на място, което е с над 55% повече спрямо проверките през 2024 г. Издадени са 9803 акта за установяване на административни нарушения, което представлява почти 80% ръст спрямо 2024 г., пише БТА.