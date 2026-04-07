София връчи първите награди за общинско здравеопазване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В навечерието на 7 април - Световния ден на здравето, Столична община връчи първите годишни награди „В името на живота", като отличи лекари и медицински екипи от общинската система.

Номинациите са направени от самите екипи - модел, който оставя оценката вътре в професионалната общност. С грамоти бяха отличени медицински специалисти, а специалните награди за принос в общинското здравеопазване получиха: проф. Цветомир Димитров - директор на Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител", д-р Румен Велев - директор на Втора САГБАЛ „Шейново", доц. Иван Чавдаров - СБРДЦП „Св. София", д-р Ани Попова - ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски", д-р Ася Данчева – ЦКВЗ, д-р Андрей Андреев – СБДПРЛ "Панчарево".

Специалните отличия бяха връчени лично от кмета на София Васил Терзиев, който постави акцент върху това, че общинското здравеопазване не трябва да се развива с отделни решения, а с последователна политика към специалистите в системата.

„Ако искаме работещо общинско здравеопазване, трябва да го изграждаме около специалистите –с ясни правила, предвидими условия и дългосрочен ангажимент към тях. Това е посока, която сме поели", каза Терзиев.

Темата за реалната оценка на труда продължи и в изказването на зам.-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, която подчерта, че именно професионалната общност най-точно разпознава приноса.

„Тези награди са важни, защото идват от колеги. Това е най-честната оценка - когато хората, с които работиш всеки ден, кажат, че си си свършил работата както трябва," заяви Надежда Бачева.

Сред гостите бяха Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Петко Стефановски - управител на НЗОК, както и д-р Валентин Пеев - главен секретар на Управителния съвет на БЛС.

С наградите „В името на живота" Столична община поставя начало на ежегодно отличие, което дава видимост на професионализма в общинското здравеопазване.