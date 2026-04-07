Карловец наду тонколони и нападна съсед, подал сигнал за силната музика

Мъж от Карлово попадна в полицейския арест за хулиганска проява вчера, съобщават от полицията. Около 14,30 ч. обитатели в жилищен блок в града потърсили помощ в районното управление заради силна музика, пусната от техен съсед. След намесата на униформените следобедната тишина била възстановена, а нарушителят - предупреден да се съобразява с обществените норми. Разгневен от случилото се обаче, мъжът решил да се саморазправя с подателя на сигнала и се нахвърлил срещу него. В рамките на започнатото бързо производство за хулиганство карловецът бил задържан за едно денонощие.