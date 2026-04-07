ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови глоби за търговци, ако притискат фермери за ц...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22619748 www.24chasa.bg

Столичният инспекторат започва проверки на строителни обекти в „Студентски"

2984
Столичният инспекторат започва масирани проверки на строителни обекти в район "Студентски". СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Засиленият текущ контрол продължава при разширен обхват в района

Столичният инспекторат започва днес масирани проверки на строителни обекти на територията на район „Студентски". Те се провеждат паралелно с текущия ежедневен контрол, който инспекторатът осъществява постоянно на територията на Столична община.

Екипи на инспектората ще бъдат на терен и ще следят за спазването на изискванията при транспортиране на земни маси и строителни отпадъци – наличие на издадени направления, движение по определените маршрути и обезопасяване на товарите чрез уплътнени каросерии и/или покриване с чергила.

Контролът обхваща и организацията на строителните площадки – наличие на информационно-указателни табели и плътни огради, недопускане на складиране на материали извън обектите, предотвратяване на разпиляване на отпадъци, както и спазване на изискванията за недопускане на замърсяване на уличната мрежа от камиони с непочистена ходова част и други нормативни изисквания.

Проверките се предприемат във връзка с установено замърсяване на Софийския околовръстен път (Южна дъга), причинено от интензивния трафик на тежкотоварни автомобили, обслужващи строителните обекти в районите. Най-често констатираните проблеми са свързани с напускане на обектите без почистена ходова част, транспортиране на товари без покриване с чергило, както и разпиляване на строителни отпадъци по пътната инфраструктура.

Контролът е насочен към спазването на изискванията, регламентирани в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

При установяване на нарушения ще бъдат налагани съответните административни санкции, както и задължителни предписания за незабавно отстраняване на констатираните нарушения.

С цел по-чиста градска среда и предотвратяване на замърсяването, проверките ще продължат до пълното отстраняване на нарушенията, както по график, така и по сигнали на граждани.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

35 първи страници от 35 години "24 часа" (Видео)