Вложиха 3 млн. евро в парк "Калето" в Свищов, откриват го на 1 май

С концерт на Веселин Маринов и 3D мапинг лазерно шоу в амфитеатъра откриват на 1 май обновеният парк „Калето" в Свищов. Преди това ще прережат лентата на новоизградения Интерактивен център край древната крепост, където е отсядал граф Дракула, според проучвателя й проф. Николай Овчаров.

Емблематичният парк „Калето" в Свищов с археологически останки от няколко епохи, свидетелстващи за древния произход на града, ще отвори след мащабен ремонт, който продължи приблизително две години.

Проектът имаше за цел да съхрани културно-историческото наследство и да обнови градската среда като я превърне в по-достъпно, приятно и интересно място за посещение както от жителите на Свищов, така и за неговите гости.

Идейното решение беше реализирано със средства в размер на близо 3 мил. евро, осигурени от Закона за държавния бюджет в изпълнение на Инвестиционната програма на общината, припомнят от местната управа.

След драматичното опожаряване на „Калето" през 1810 г., се слага край на една вековна история, за да започне нова – поставено е началото на нов етап в развитието на Свищов. За съжаление, мощният икономически подем на града в периода на Възраждането и годините след Освобождението нанасят необратими щети върху археологическите пластове в местността. Строежът на сгради се разраства, а останките от някогашните каменни зидове на крепостта се разпиляват и затрупват.

През 70-те години на ХХ в. хълмът е изравнен и превърнат в градски парк. На повърхността остава много малко от някогашната крепост. Липсата на системни археологически проучвания също оказва неблагоприятно влияние върху съхранението на културно-историческото наследство.

Едва през 2019 г., общинското ръководство подема инициатива за археологически разкопки. Проучванията са оглавени от археолога проф. Николай Овчаров в екип с д-р Марин Маринов от Свищов.

Паралелно с разкопките е изготвен проект за реставрация, консервация и пълно обновяване на градските зони в парка. Реализирането протича в три етапа, които най-общо включват: благоустройство на градска жизнена среда в местата за обществено ползване и облагородяване на парковото пространство, консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижимата културна ценност, ремонт на църквата „Св. Димитър" и прилежащото дворното пространство.

Завършеният обект предлага нова инфраструктура и достъпност. Консервирани и експонирани са археологическите останки. Изграден е интерактивен център с музейна експозиция, 3D макет на средновековна крепост, виртуална реалност (VR), открита класна стая – панорамна площадка със седящи места и бинокъл за далечно виждане. Амфитеатърът е с новоизградена сцена, атрактивна е платформата за височинно наблюдение с панорама към целия град и река Дунав.

Църква, детска площадка, зелени площи, водни атракции, зони за почивка и разходка допълват облика на обновената локация.

Музейната част на Исторически парк „Калето" ще работи на принципа на останалите туристически обекти в Свищов, а жителите и гостите могат свободно да посещават парковото пространство в местността, уточняват от общината.

За поддръжката на обекта ще се грижи екип от хора, а за опазването му е инсталирано видеонаблюдение и е предвидена жива охрана.