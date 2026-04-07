Криминално проявен задържан след грабеж от игрална зала в Нова Загора

За броени часове служители на Районното управление в Нова Загора и полицейски участък „Кв. Шести" са задържали извършител на грабеж от игрална зала в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на 6 април около 23:25 часа. По първоначални данни неизвестен мъж е заплашил служител в игрална зала в Нова Загора и е отнел мобилен телефон и парична сума. Незабавно са предприети издирвателни действия от страна на криминалистите. В рамките на същата вечер извършителят е установен и задържан. Той е 30-годишен мъж от Нова Загора, криминално проявен.

Задържаният е отведен в полицейското управление за срок до 24 часа. Той е предал доброволно отнетите вещи. По случая е образувано бързо производство.