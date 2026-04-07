Четирима са пострадалите в катастрофата край Калояново, шофьорите остават в болница

Жена влязла в насрещното и се блъснала в колата на 70-годишен мъж, тестът й с дрегер показал 0,48 промила

Две пешеходки, на 78 и 17 г., са откарани за лечение след произшествия в Пловдив

Четирима са били ранените в катастрофата на пътя Пловдив-Карлово в района на община Калояново, съобщиха от полицията.

Както "24 часа" вече писа, инцидентът станал около 4,30 ч. вчера. Екип на Районното управление в Хисаря бил насочен между селата Граф Игнатиево и Черноземен, а проверката установила, че лек автомобил "Хюндай", управляван от 47-годишна жена, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в "Опел" с водач на 70 години.

Първоначалната информация беше за един пострадал, но и двамата шофьори са оставени под лекарско наблюдение. След оказана медицинска помощ за домашно лечение са освободени две пътнички от втората кола. При отработване на катастрофата шофьорите са тествани с дрегер, като при жената е отчетена стойност 0,48 промила.

По досъдебното производство работата продължава разследващ полицай от районното управление.

В болница вчера са били откарани и две пешеходки след катастрофи, възникнали в Пловдив. Пострадалите са пенсионерка на 78 години и 17-годишно момиче. Около 12 ч. на кръстовището между бул. "Христо Ботев" и бул. "Найчо Цанов" лек автомобил с 20-годишен водач предприел десен завой и блъснал пресичащата на пешеходна пътека възрастна жена. Около 21,15 ч., при подобни обстоятелства, на кръстовището между бул. "Коматевско шосе" и ул. "Модър" тийнейджърката била ударена от кола, управлявана от 54-годишен мъж. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни. По случите са образувани досъдебни производства в сектор "Разследване на престъпления по транспорта".