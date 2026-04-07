Дадоха под съд шестима, участвали в жесток побой с жертва в Лом

Обвиняеми за умишлено убийство на мъж в град Лом са предадени на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Монтана, съобщиха от прокуратурата.

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за умишлено причиняване на смърт и нанасяне на телесна повреда на повече от едно лице по хулигански подбуди.

Обвиняемите по него са П.К., Д.К., М.М., П.Н. и Г.М. Шестият обвиняем по делото е И.Ш., привлечен към наказателна отговорност за опит за умишлено убийство.

В хода на досъдебното производство е установено, че на 8 септември 2023 г. в кв. Хумата в град Лом възникнал скандал между четири лица, прераснал в сбиване. След спирането му единият от участниците в него се обадил на своя братовчед – обвиняемия Г.М., и на баща си – обвиняемия П.К., като разказал за случилото и помолил за помощ. Те се отзовали и пристигнали на посоченото място, като към тях се присъединили и обвиняемите П.Н., М.М., Д.К. и И.Ш.

Обвиняемият П.К. решил да се саморазправи с посочените от сина си лица, като повел всички към вътрешността на квартала.

Групата пристигнала на ул. „Физкултурна" в гр. Лом, където пред външната порта на имот била посрещната от Г.Б., майка на лицата, участвали в сбиването. Запитана от П.К. за местонахождението на синовете си, жената отказала да каже. Тя била избутана и ударена от П.Ш. с дръжка на брадва в областта на тялото, вследствие на което паднала. Петима от обвиняемите нанесли й ритници и удари по тялото.

След побоя над жената те се насочили към свекъра й И.Ш. и му нанесли удари с тръби и дървени колове.

Възприемайки случващото се, от къщата излязъл синът на пострадалия Г.Ю., при което бил нападнат от петима от обвиняемите с брадва, дървени колове и тръби. Те продължили да му нанасят удари и след като пострадалият паднал.

Разбирайки за случилото се, на местопроизшествието пристигнал Н.Г. Обвиняемият И.Ш. се нахвърлил върху него с брадва и му нанесъл удар с тъпата част в областта на главата. След това шестимата нападатели тръгнали.

Пострадалият Н.Г. успял да се обади на телефон за спешни случаи 112. Медицински екип транспортирал пострадалите до болница, където впоследствие Г.Ю. починал.

Според съдебномедицинска експертиза, непосредствената причина за смъртта му е остра сърдечна и дихателна недостатъчност, развила се като усложнение на травмата на корема и остра вътрешна кръвозагуба.

Но другите пострадали Г.Б. и И.Ш. са били нанесени телесни повреди.

Спрямо пострадалия Н.Г. е бил извършен опит за убийство чрез нанасяне на удар с брадва от обвиняемия И.Ш., който остана недовършен, поради независещи от дееца причини.

Предстои делото да продължи в съда.