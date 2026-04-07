Въздушната линейка транспортира мъж с изгаряния от волтова дъга

Тони Маскръчка

2564
Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

Въздушната линейка транспортира мъж с изгаряния от волтова дъга от болницата в Сандански до София. Около 11 часа хеликоптерът излетя от стадиона в Сандански към столична болница. Инцидентът е станал през нощта на жп гара Кулата. Двама български граждани, освободени след изтърпяване на присъди в Гърция, са употребили значително количество алкохол, за да отбележат освобождаването си, съобщи БНТ. Малко след полунощ единият от тях се качил върху покрива на вагон, където е бил поразен от волтова дъга. В резултат на инцидента той е получил тежки изгаряния.

Пострадалият е настанен в реанимацията на болницата в Сандански и предвид тежкото му състояние е транспортиран за лечение в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

