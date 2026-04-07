Окончателно: 3 г. и 5 мес. затвор за пловдивски фотограф за блудство със 7-годишна

Димитър Дардов има да изтърпи поне още 12 месеца зад решетките

3 години и 5 месеца затвор при общ режим и глоба от 2000 лв. е присъдата на пловдивския фотограф Димитър Дардов, признат за виновен в блудство със 7-годишно момиче и съхранение на файлове с порнографско съдържание. Решението за това е на Окръжния съд и е окончателно.

Дардов беше задържан през октомври 2023 г. и обвинен в сексуално посегателство над малко момиче във вила на Върховръх, оставено му от майка му да го гледа, както и за създаването на 6 клипа, "изобразяващи реални блудствени действия и похотливо показване на половите органи". Районният съд в Пловдив постанови 7 години затвор и глоба от 5000 лв. При последвалото обжалване окръжните магистрати намалиха наказанието на 4 години зад решетките и 3000 лв.

Той поиска възобновяване на наказателното производство, за това настоя и и. ф. главен прокурор и делото беше върнато отново в Окръжния съд с мотива, че първоинстанционната присъда е била намалена неправилно. При повторното разглеждане обаче наказанието е редуцирано още.

Димитър Дардов беше освободен в края на м. г. след повече от 2 години в ареста и му остава да изтърпи поне още 12 месеца в затвора. Той продължава да твърди, че е невинен, и се оплаква, че е осъден "за нищо".