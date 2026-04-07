Събитието на 23 май в Южния парк в София ще превърне движението в обща кауза без граници

Регистрацията за първото събитие от тазгодишното издание на „Нестле за Живей Активно!“ - „Мисия: Заедно“, вече е отворена. На 23 май от 10:00 ч. Южният парк в София ще събере хора от всички възрасти и с различни възможности в един общ отбор – този на доброто.

След обявяването на новата концепция „Доброто тича“, инициативата прави следващата си стъпка, като превръща движението в споделена мисия. „Мисия: Заедно“ поставя фокус върху идеята, че активността е за всеки и че когато се движим заедно, създаваме среда без граници - физически и социални.

Събитието е създадено като отворено и достъпно пространство, в което участниците могат да се включат самостоятелно, със семейство и приятели или в тандем - включително с хора със или без увреждания.

Програмата ще предложи разнообразни активности, съобразени с различни нива на подготовка и възможности – инклузивно бягане на 5 км и 2.5 км с възможност за бягане, ходене или придвижване с инвалидна количка, отборни игри като баскетбол и волейбол с участието на професионални спортисти, както и мастър клас по художествена гимнастика. Предвидени са още зона с игри за децата, зона с активности за домашни любимци и фестивално пространство с изненади от любимите Нестле марки.

Акцент в програмата е и темата за балансираното хранене, представена чрез демонстрации и практични идеи за ежедневието – ключов елемент от мисията на инициативата.

Желаещите да участват могат да се регистрират предварително чрез официалната страница на инициативата.