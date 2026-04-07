Над 3600 играчки са иззети при акция срещу ментетата в столичния кв. "Илиянци" (снимки)

Над 3600 играчки, имитиращи известни марки, са били иззети при акция на а служители от отдел „Икономическа полиция"-СДВР и отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТД „Митница София", съобщиха от МВР. Акцията била в столичния кв. "Илиянци" и се е състояла на 4 април.

Тя започнала след получена оперативна информация за помещение, в което се съхранявали голямо количество артикули на защитени търговски марки без знанието и съгласието на маркопритежателя. В хода на проверката служителите на реда установили голям брой кашони и пликове с детски играчки, с лого на известни търговски марки. Установен е и собственикът на стоката и ползвател на склада – мъж на 52 години.

В двете помещения на склада и от паркиран пред тях автомобил са намерени и иззети общо над 3600 детски играчки. На място е установена и специална машина за пълнене на фалшивите артикули с пух.

По случая се води досъдебно производство по чл. 172Б от НК.

Ментетата били в склад в столичния кв. "Илиянци" СНИМКИ: МВР

