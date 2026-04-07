Илияна Йотова удостои "24 часа" с Почетния знак на президента: Блестящи сте!

Държавният глава Илияна Йотова удостои "24 часа" с Почетния знак на президента по повод 35 години от създаването на вестника. Той бе връчен по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция.

На 18 април 1991 г. излиза първият брой на "24 часа", с който се поставя началото на нова ера в българската журналистика. Именно за развитието й, както и за общественозначимите каузи на медийната платформа вестник "24 часа" е удостоен с престижното отличие.

Голяма част от екипа на медийната група бе на церемонията. На събитието присъстваха и генералните директори на обществените медии у нас - на БНТ Милена Милотинова, на БНР Милен Митев, Кирил Вълчев на БТА, Марта Евтимова, главен продуцент на "Новини и актуални предавания" в "Нова Броудкастинг груп", Асен Иванов - шеф на "Новини и актуални предавания" в "Би Ти Ви Медия груп".

"Във време на толкова много вражда, толкова много разделение и противопоставяне на скарания свят, в който живеем, на една все по-претендираща, и взискателна аудитория, на конкуренцията на изкуствения интелект - вие се справяте блестящо", обърна се президента Илияна Йотова към препълнената гербова зала. "24 часа" и вестниците тръгнаха в началото след промените и запечатаха на своите страници едни от най-големите ни вълнения, мечти и надежди. И днес се питаме дали това е един много добре смазан часовников механизъм, който безпощадно отразява годините, дните, часовете, миналото и бъдещето, или е нещо друго? Нещо, което можем да видим в една от безсмъртните творби и картини на Салвадор Дали, обърна се към присъстващите Илияна Йотова. Устояхте на всички предизвикателства и турбуленции на времето. Тя определи "24 часа" като изключително гъвкава медия - бяхте от първите и най-успешни да преминете от хартията в дигиталното, каза още тя. Имате толкова много енергия, че 24 часа не ви стигат. В днешният ден искам да ви пожелая да бъдете здрави.

Илияна Йотова връчи на издателя на "24 часа" Венелина Гочева Почетния знак на президента. А тя от своя страна го даде на създателя на вестника - Валери Найденов. "Поклон пред Валери - човекът, който създаде всички нас и промени за една нощ българските медии", каза Венелина Гочева.

"В тази сграда са влизали много повече журналисти, но за първи път влизат журналисти, които самите те са събития", каза още тя в препълнената зала.

Днес е Светли вторник на Страстната седмица. Знаете ли каква притча се чете в църквите? На талантите. Бог е дал таланти на всички. Но тези таланти не трябва да се заравят, а да се развиват.

Истината е, че качествената журналистика и достоверността ни помагат едновременно да държим и хартията, и сайта, каза още Венелина Гочева.

"24 часа" връчи на президента колаж със заглавия за Илияна Йотова, излизали на страниците на вестника - в различните й роли в журналистиката и политиката. Както и плакет с логото на инициативата "Достойните българи", за който преди години тя е дала идея да се направи.

