Условна присъда за ловец, убил 48-годишен, докато замята пушката си на рамо

Окръжен съд - Кюстендил призна подсъдим за виновен в това, че на 28.12.2024 г. в землището на с. Горановци, област Кюстендил, при участие в организиран групов лов на едър дивеч поради неправилно боравене с ловно оръжие е причинил смъртта на 48-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на съда.

Съдът наложи на подсъдимия И. В. наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 8 месеца, като отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 години и 6 месеца, считано от влизане на присъдата в сила. Окръжен съд - Кюстендил уважи изцяло гражданските искове, предявени от майката, сестрата, съпругата и двете деца на починалия ловец, посочиха от пресцентъра.

По време на ловния излет подсъдимият носил и замятал на рамо ловната си пушка с патрон в цевта след приключване на гонката, като цевта ѝ не е била насочена нагоре или надолу и така по невнимание възпроизвел фаталния изстрел, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил.