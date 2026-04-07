Обвиниха осъждан, гърмял с пистолет близо до деца в столичния кв. "Надежда"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за извършени хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 03.04.2026 г. около 22,30 часа в близост до заведение в ж.к. „Надежда" в гр. София, обвиняемият Т.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиненият е стрелял с пистолет в близост до непълнолетни момчета. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Т.С. е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 07.04.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

