Полицаи разбили колата на 39-годишен с над кг фентанил, за да го задържат край Пловдив

Дилърът остава в ареста

39-годишният мъж, спипан с над 1 кг фентанил на бензиностанция на магистрала "Тракия" край Пловдив на 26 март т. г., е оказал съпротива и се е наложило полицаите да разбият страничните стъкла на автомобила му, за да го арестуват. Това става ясно от определението на Апелативния съд, пред който той обжалва задържането си под стража, но без успех.

Според съдебния състав от събраните до момента доказателства, разпити на свидетели, експертна справка на иззетото количество наркотично вещество, обясненията на обвиняемия, протокол за претърсване и изземване, правилно Окръжният съд е приел, че е налице обосновано предположение за съпричастност на задържания към престъплението. То е тежко и за него се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева. Количеството на фентанила надхвърля рамките на лична употреба и обективно сочи на специална цел „разпространение", която цел придава значително по-висока обществена опасност на деянието. От доказателствата по делото се установява една добре организирана престъпна дейност, свързана с разпространение на наркотични вещества. Налице е предварително и старателно планиране с висока степен на конспиративност, хладнокръвно извършено деяние с проявен траен престъпен умисъл и сочи на трайна престъпна нагласа, а не инцидентно или случайно поведение. Всичко това води до извод за завишена степен на обществена опасност на обвиняемия и извършеното, поради което реалната опасност да извърши престъпление при по-лека мярка за неотклонение не може да бъде пренебрегната.

Определението на Апелативния съд, с което той остава в ареста, е окончателно.