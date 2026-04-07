Директорите на трупите в Разград и Смолян и още шестима на съд за аферата с театрите

Общо щетата е на стойност 3 311 702 лева

Разследването за организирана престъпна група за присвояване на пари чрез фиктивни договори стигна до Окръжния съд в Пловдив. Прокуратурата внесе обвинителен акт спрямо осем души - Петко Писков, Румен Бечев, Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло И., П.Х. и И.А. за това, че в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. на територията на страната, са участвали в ОПГ, създадена с користна цел, чийто ръководител е бил Писков и в която са участвали длъжностни лица - директорите на "Театрално-музикален и филхармоничен център - Разград" и на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян, съобщиха от прокуратурата.

Спрямо обвиняемите са повдигнати и обвинения за длъжностно присвояване, извършено в съучастие, като двамата шефове, са привлечени към наказателна отговорност в качеството им на извършители. Петко Писков е с повдигнато обвинение като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите - като техни помагачи.

Според прокуратурата присвоителните деяния са извършени в периода от 7 август до 25 септември посредством подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения, като така преведените суми впоследствие са били изтегляни или от фиктивно наетите служители, които ги предавали обратно на участниците в престъпното сдружение, или от някой от помагачите, на които предварително предавали издадените им банкови карти. Присвоените средства от бюджета на смолянския театър възлизат на 1 753 002 лв., а от този на разградския - на 1 558 700 лв.

Четирима от обвиняемите са предадени на съд и за пране на пари в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Най-високата стойност, предмет на тези обвинения, възлиза на 1 384 388 лв.

Най-тежкото предвидено от закона наказание, измежду тези за престъпленията, за които обвиняемите са предадени на съд, е лишаване от свобода в размер от 10 до 20 години, както и конфискация. Законодателят е предвидил и наказание лишаване от права.

Спрямо притежавано от обвиняемите движимо и недвижимо имущество са предприети действия по обезпечаване на конфискацията, като наказания, предвидени за вменените им във вина деяния.