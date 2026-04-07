Екстрадират в Гърция сърбина Йован от "Розовите пантери"

На 28.01.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски апелативен съд (САС) протест срещу определението на Софийски градски съд (СГС) от 27.01.2026 г., с което съдът не допусна изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА) спрямо сръбския гражданин Йован Ракович, издадена на 08.12.2025 г. от апелативен прокурор при Апелативна прокуратура Солун, Република Гърция, съобщиха от прокуратурата.

Според ЕЗА Йован Ракович. заедно с други лица е участвал в организирана престъпна група, извършила грабежи и представляващи престъпления по чл. 187, ал. 1 и чл. 380, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република Гърция.

Групата е известна с името „Pink Panters". Участниците в нея набелязват бижутерийни магазини, в които впоследствие извършват грабежи, използвайки оръжие. Приближават обектите с нает с фалшива лична карта автомобил. Обличат се с костюми тип „flat cap" – шапки с ушанки и използват електрически тротинетки.

На 02.09.2025 г. Йован Ракович заедно с други от описаните в ЕЗА лица извършили грабеж на стойност 579 805,75 евро от бижутериен магазин в района на Халкидики, Република Гърция, след което се укрили.

Деянията, извършени от групата съответстват на престъпление по чл. 321, ал. 3 НК на Република България, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 3 до 10 години и на чл. 199, ал. 1 , вр. чл. 198 НК на Република България, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 5 до 15 години.

С протеста СГП поиска от САС да отмени решение от 27.01.2026 г. на СГС, с което съдът не допусна изпълнение на ЕЗА спрямо сръбския гражданин Йован Ракович СГП поиска САС да постанови ново такова, като приеме за изпълнение ЕЗА и на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) постанови отложено предаване на исканото лице до приключване на наказателното производство в Република България.

На 04.03.2026 г. САС отмени Решение от 27.01.2026 г. на СГС и допусна предаване на съдебните власти в Република Гърция на сръбския гражданин Йован Ракович в изпълнение на ЕЗА, издадена на 08.12.2025 г. от апелативен прокурор при Апелативна прокуратура Солун, Република Гърция с цел провеждане на наказателно преследване по обвинение за извършени престъпления.

На основание чл. 52, ал. 1, предл. 1 ЗЕЕЗА отложи фактическото предаване на сръбския гражданин J.R. до приключване на воденото срещу него в Република България наказателно производство по описа на Районен съд – Белоградчик с влязъл в сила съдебен акт.

Взе спрямо сръбския гражданин J.R. мярка за неотклонение задържане под стража, която да се приведе в изпълнение след отпадане отлагателното условие за предаването му на съдебните власти в Република Гърция.

Решението на САС е окончателно.