Болница на ръба: МБАЛ „Св. Анна" – Варна чака решение от държавата за спасителен заем

Финансовото стабилизиране на МБАЛ „Света Анна – Варна" е поставено под въпрос заради забавяне на ключово решение от страна на Министерство на здравеопазването. От лечебното заведение предупреждават, че без спешни действия болницата може да изпадне в безпрецедентна криза.

Според ръководството, при настоящия модел на финансиране – с непроменени клинични пътеки и ограничени средства за спешна помощ – рефинансирането на банков кредит остава единственият реален вариант за стабилизация.

Болницата вече разполага с банкова оферта и подготвена документация за заем. Процедурата обаче е блокирана, след като представител на държавата не се е явил на насроченото на 27 март общо събрание на акционерите. Ново заседание е насрочено за 15 април, когато се очаква държавата да даде зелена светлина.

Ако това не се случи, от лечебното заведение предупреждават за риск от запор на сметки заради неразплатени задължения към доставчици.

Паралелно с това е изготвен оздравителен план, който вече е внесен в Министерството на здравеопазването. В разработването му участват водещи икономисти от академичните и бизнес среди.

От ръководството подчертават, че целта е финансово оздравяване без закриване на отделения и масови съкращения, тъй като подобен ход би довел до сериозно социално напрежение и кадрови срив.

В същото време се изпълняват и препоръките от одитен доклад, като вече са изпратени отговори по всички констатации.

Болница с ключова роля за региона

МБАЛ „Св. Анна" поема почти целия травматизъм в Източна България – както ортопедичен, така и хирургичен. Това я превръща в стратегическо лечебно заведение не само за Варна, но и за целия регион и курортните зони.

„Не бива да се губи време", настояват от болницата, предупреждавайки, че всяко забавяне застрашава нормалната ѝ работа.

Кризата във варненската болница е част от по-широк проблем. Само преди часове Български лекарски съюз отново алармира, че здравната система е на ръба – заради недофинансиране, растящи разходи и замразени клинични пътеки на фона на инфлация.

Най-сериозната опасност, според ръководството, е загубата на медицински специалисти.

„Ако се стигне до запор на сметки, рискуваме да загубим най-ценния си капитал – хората", предупреждават от болницата.

От лечебното заведение апелират за бърза намеса на държавата, подчертавайки, че болницата е ключова за осигуряването на 24-часова медицинска помощ в един от най-натоварените региони на страната.

Решението се очаква на 15 април – дата, която може да се окаже решаваща не само за съдбата на болницата, но и за достъпа до здравеопазване в цяла Източна България.