Златни кюлчета и накити за над 161 000 евро задържаха на "Капитан Андреево"

Митничари на пункт "Капитан Андреево" задържаха общо над 1,2 кг недекларирани златни изделия при две отделни проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция съобщиха от Агенция "Митници" на сайта си.

При първия случай на 3 април 2026 г. в лек автомобил с нидерландска регистрация са открити 400 грама златни кюлчета и 320,40 грама златни гривни. Златото, оценено на близо 100 000 евро, е било укрито в дамската чанта на шофьорката – 33-годишна гражданка на Нидерландия. Тя е привлечена към наказателна отговорност, а съдът ѝ е наложил гаранция от 3000 евро.

При втория случай от 31 март 2026 г., при проверка на автобус с пътници от Турция за Румъния, митничарите открили над 517 грама златни накити у мъ и жена, румънски граждани.

Според експертната оценка на вещото лице откритите изделия са 22, 21 и 14-каратово злато. В джоба на якето на жената е установен пакет, увит с прозрачно тиксо, съдържащ 25 златни гривни с общо тегло 256,30 грама на стойност 30 360, 98 евро, а в якето на мъжа – кутия с 261 грама пръстени, медальони, обеци, гривни и колие на обща стойност 31 130,90 евро.

На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.