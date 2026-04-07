Патриарх Даниил посети "Пирогов" в Световния ден на здравето

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в Световния ден на здравето и празник на работещите в здравеопазването 7 април. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Изпълнителният директор на университетската спешна болница д-р Валентин Димитров посрещна Негово светейшество и г-н Димитър Горанов – началник кабинета на Българския патриарх.

Директорът на "Пирогов" поздрави събраните в двора на лечебното заведение служители. Пред параклиса в двора на болницата д-р Валентин Димитров благодари на колегите за неуморния труд, за съществения им принос при формирането на по-високото ниво на медицина и им пожела да бъдат добрият пример!

Негово Светейшество отслужи молебен за здраве и благослови всички, които работят в университетската спешна болница. След това посети детските клиники и отделения в "Пирогов", където благослови малките пациенти и техните близки за успешно лечение и скорошно оздравяване.

По време на визитата си Първойерархът на Българската православна църква поднесе на децата, настанени в "Пирогов", специални празнични торбички с православни книжки, лакомства и други подаръци. Там Патриарх Даниил благослови и присъстващите лекари, сестри и медицински персонал, като раздаде на всички икони.