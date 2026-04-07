Близо 33 700 контрабандни стоки откриха митничари при проверки в Бургас на контейнери от Китай (снимки)

Иззеха и над 3600 детски играчки при акция срещу фалшивите марки в София

Митничари от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 33 692 контрабандни детски играчки и артикули при три отделни проверки на морски контейнери със стоки от Китай. Това съобщиха от агенция "Митници".

След извършен анализ на риска от отдел „Митническо разузнаване и разследване", контейнерите са селектирани за щателни митнически проверки. Те са съдържали групажни стоки от Китай за България. Получатели са три различни български фирми, а изпращачи са също различни фирми от Китай.

Единият от контейнерите по документи е съдържал автомати за детски играчки, детски батути, трамплини и резервни части за тях. При извършената щателна проверка са открити недекларирани 18 673 детски играчки, детски часовници, ключодържатели и аксесоари. Те са били укрити във фабрични кутии на декларираните автомати за играчки. Голяма част от контрабандните детски артикули са с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки.

При друг контейнер с групажни стоки от Китай са открити при щателната митническа проверка недекларирани 10 000 жетони и 129 резервни части, също за детски игрални устройства. В третия случай са установени недекларирани 4890 антистрес топки в кашони, укрити между декларирани стоки, също от Китай.

Контрабандните общо 33 692 артикули са задържани. По случаите ще бъдат образувани три административнонаказателни производства.

Междувременно митничари са участвали и в акция, при която са иззети над 3600 детски играчки. Операцията е била фалшивите марки и е съвместна - участвали са Митница София и Икономическа полиция - СДВР. Действията са реализирани на територията на столичния кв. „Илиянци"

Специализираната полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция"-СДВР и отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТД „Митница София" се провела на 4 април т.г. след получена оперативна информация за помещение, в което се съхранявали голямо количество артикули на защитени търговски марки без знанието и съгласието на маркопритежателя. В хода на проверката служителите на реда установили голям брой кашони и пликове с детски играчки, с лого на известни търговски марки. Установен е и собственикът на стоката и ползвател на склада – мъж на 52 години.

В двете помещения на склада и от паркиран пред тях автомобил са намерени и иззети общо над 3600 детски играчки. е установена и специална машина за пълнене на фалшивите артикули с пух. По случая се води досъдебно производство по чл. 172Б от НК.

Близо 33 700 контрабандни стоки откриха митничари при проверки в Бургас на контейнери от Китай. СНИМКИ: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Митничари участвали и при акция в София, при която са иззети над 3600 детски играчки. СНИМКИ: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

