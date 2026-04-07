Сметната палата с уточнение за декларациите за произход на средствата, подавани от участниците в изборите

Сметната палата прави важно уточнение във връзка с декларациите за произход на средствата, подавани от участниците в изборите.

В поддържания от Сметната палата Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) по време на предизборната кампания се публикува информация за дарителите, направените дарения, предоставените средства от кандидатите, декларациите за произход на дарените/предоставени средства, наименованията на социологическите, рекламните и агенциите за връзки с обществеността, с които участниците в изборите работят. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

За дарения/предоставени средства над 620,20 € се изисква от участниците в изборите декларация за произход на средствата.

Сметната палата уточнява, че когато редове в ЕРИК, където е записана информацията за дарители/кандидати/членове на инициативни комитети, са оцветени в червено, не следва автоматично, че не са подадени декларации за произход на средствата.

Постъпилите декларации се обработват ежедневно, като се заличават личните данни с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. След това се публикуват в регистъра.