Здравното министерство и Столична община подписаха меморандум за сътрудничество

Министерството на здравеопазването и Столична община подписаха меморандум за сътрудничество, с който поставят основа за по-добра координация, прозрачност и ефективност в управлението на здравната система. Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Документът беше подписан от министъра на здравеопазването доц. Михаил Околийски и кмета на Столична община Васил Терзиев. Михаил Околийски и Васил Терзиев СНИМКА: Пресцентър на МЗ

„С този Меморандум, който символично подписваме именно на днешната дата – Световния ден на здравето, даваме пример за партньорство между държавата и местната власт. Намирането на общи приоритети, когато работим в името на хората, е една от най-лесните задачи. Сега ни предстои изграждането на нов модел, който да покаже, че съвместните усилия водят до по-добри резултати", заяви министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

Партньорството между двете институции предвижда създаването на механизъм за електронно проследяване и отчетност на медицинските дейности, финансирани с общински средства, чрез разширяване на функционалностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). По този начин за първи път ще бъде осигурена пълна проследимост на медицинските дейности, финансирани от общината, както и възможност за текущ контрол върху разходването на публични средства.

Механизмът ще бъде въведен пилотно в лечебните заведения – собственост на Столична община, като резултатите ще послужат за създаване на модел с потенциал за национално приложение.

„София поема инициативата да въведе модел, който да покаже как общинските средства в здравеопазването могат да се управляват прозрачно и ефективно. Това е важна крачка към по-добро планиране, повече контрол и по-добри услуги за хората", подчерта кметът на Столична община Васил Терзиев.

В рамките на срещата беше обсъдена и възможността анонимизирани и обобщени данни от НЗИС да се използват за анализ и планиране на общински политики в областта на превенцията, профилактиката и скрининга, както и за по-ефективно насочване на ресурсите към дейности с най-голяма обществена значимост.

Меморандумът създава рамка за устойчиво партньорство, насочено към по-добра координация, обмен на информация и реализиране на съвместни решения в интерес на гражданите.