Традиция, знание и отговорност към гората

Националното начало на Седмицата на гората 2026 г. бе дадено на тържествена церемония в Учебно-опитното горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“ на Лесотехническия университет. Представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехническият университет и Съюза на лесовъдите в България в партньорство дадоха старт на събитието, обединявайки усилията на институциите, академичната общност и лесовъдната колегия за отговорно създаване и опазване на българската гора.

Сред официалните гости бяха г-н Андрей Гюров - министър-председател на Република България, г-н Иван Христанов - министър на земеделието и храните, инж. Николай Найденов- министър на регионалното развитие и благоустройството, началникът на кабинета на премиера г-жа Румяна Бъчварова, съветникът на президента д-р инж. Меглена Плугчиева, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев, главният секретар на Министерството на земеделието и храните Валя Петрова, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Асен Марков, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов. Всички те поздравиха ректора на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов, неговия екип и цялата лесовъдна колегия за последователната им работа в усилията, насочени към развитието на лесовъдската наука и практика.

В рамките на церемонията министър-председателят Андрей Гюров отправи кратко приветствие, в което декларира ангажираността на институциите с конкретни действия в подкрепа на българските гори. В своето слово премиерът подчерта ключовата роля на горите за развитието на страната и необходимостта решенията за тяхното управление да бъдат дългосрочни и отговорни. По думите му ефектите от подобни политики се разгръщат във времето и изискват визия отвъд краткосрочните интереси.

Ректорът на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов акцентира върху отговорността към природното наследство, като припомни, че горите не са просто наследство от миналото, а заем от бъдещите поколения – принцип, който стои в основата на мисията на университета.

Министърът на земеделието и храните също изрази признателност към всички специалисти, които с професионализъм и постоянство работят за съхраняването и развитието на българската гора.

Церемонията продължи с участие на министър-председателят Андрей Гюров, министрите и Ректора на Лесотехническия университет в традиционното залесяване.

С откриването на Седмицата на гората 2026 г. отново бе отправено ясно послание за необходимостта от устойчиво управление, дългосрочна визия и споделена отговорност към природното богатство на страната.