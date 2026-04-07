12 дни преди вота: 1189 сигнала и 204 задържани, отчете МВР

12 дни преди вота сигналите за подготвяни изборни престъпления са в пъти повече, вършим си работата, а доверието в МВР се повишава, подчерта в изявление във Велико Търново главният секретар Георги Кандев пред журналисти на брифинг, първоначално обявен с министър Емил Дечев. Министърът и заместникът му Иван Анчев бяха на съвещание с директорите на областни дирекции от Северна България за изборите, но Дечев не излезе пред медиите.

Получените сигнали за изборите на 19 април са 1189 към 198 за изборите през 2024 г. 324 са образуваните досъдебни производства към 60 за изборите през 2024 г.

Задържаните лица са 204, към 36 на предишния вот , а предупредителните протоколи са 2972 към 737 на предишния вот, обобщи Кандев.

"Ние полагаме всички усилия, за да разкриваме, да предотвратяваме и да извършваме нашата превантивна дейност. Виждате, че са се повишили сигналите, което е ясен знак, че доверието на обществото към органите на МВР се повишава", каза главният секретар.

Кандев не отговори дали има информация колко от задържаните са с повдигнати обвинения и с прокурорско задържане до 72 ч.