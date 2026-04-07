Йотова: Призовавам за разум всички страни, които участват в конфликта в Близкия изток

Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза. Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Това заявява президентът Илияна Йотова в своя позиция, изпратена до медиите.

Ето какво още гласи тя:

Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения.

Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение.

От прессекретариата на президентството съобщиха още, че на 8 април, сряда, от 12.00 часа, президентът Илияна Йотова ще проведе среща с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия, както и служебният министър не електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване" Ивайло Филипов.