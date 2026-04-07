Софийският университет обвинява израелския посланик в груба намесва в академичната автономия

Софийският университет публикува на сайта си дълго становище по сигнал от студента Зуи Ицках Хашмонай за замаскирана антисемитска пропаганда, политическо вербуване и разпространение на радикален екстремизъм във вуза. След обстойна проверка университетът е установил, че нищо от тези обвинения не отговаря на истината. Студентът бил получил ниска оценка на изпит и затова се разгневил. С публикуването на сигнала си във фейсбук обаче той предизвикал буря от противоречиви и дори бил направен "опит името на Софийския университет да бъде замесено като организатор на публичен протест, проведен от външна на Университета организация", пише в станомището. Следващите редове до края са посветени на израелския посланик у нас Йоси Леви Сфари:

"На състоялото се на 27 март 2026 г. протестно шествие по улиците на София, което започва пред сградата на Софийския университет и завършва на ул. „Г. С. Раковски" пред Дома на Европа, са развети ирански знамена и макар то да започва извън територията на Университета и да завършва далеч от неговата централна сграда, посланикът на Република Израел у нас Н. Пр. Йоси Сфари още на следващия ден прави публично достояние своя официална позиция, в която заявява, че начело на тази антиизраелска демонстрация в Софийския университет стоят „една шепа „преподаватели" от неговия Философски факултет", които са „в съюз с фанатичните ислямски духовници на иранския режим".

Ръководството на Софийския университет намира за напълно неуместно и противоречащо на установените факти това изказване на посланика на Република Израел и го счита за груба намеса в академичната автономия, тъй като то съдържа изцяло субективна оценка и дискредитира публичния образ на Университета само защото отделни преподаватели са си позволили да коментират проблеми, свързани с хуманитарната криза на населението в Ивицата Газа. Тъй като подобен опит за вмешателство беше правен и преди това, ръководството на Софийския университет напомня на Н. Пр. Сфари, че като представител на Израел в България той е длъжен да се отнася с необходимото уважение към българските закони, в това число и към Закона за висшето образование, където много ясно са описани параметрите на академичната автономия в нашата страна. В тази връзка напомняме на посланик Сфари, че контактите на Софийския университет с водещи израелски университети и учени датират от дълго време преди началото на неговия посланически мандат и ще продължат и след неговото приключване. Вярно е, че все още като академична колегия не сме успели да излъчим нобелов лауреат, но в своята 138-годишна история на университетска академична институция сме успели да изградим позитивен образ сред колегите си по цял свят. Ако Н. Пр. Сфари продължи да проявява подобно менторско отношение към Софийския университет, ръководството на Софийския университет ще бъде принудено да ограничи до протоколния минимум контактите си с него, тъй като никой друг представител на Дипломатическия корпус в България не си е позволявал такова поведение. Съзнателно или не той обтяга до краен предел една чувствителна струна от живота на съвременните ни общества, която, ако се скъса, може да отключи социални процеси с трудно предвидими последици, които не само че ще задълбочат съществуващите вече разделения, но вероятно ще очертаят още много нови", завършва становището..