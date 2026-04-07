Граничари и ДАНС разбиха банда за трафик на мигранти, българин и 4-има чужденци са обвинени (Снимки)

Банда за трафик на мигранти бе разбита при съвместна акция на дирекция „Противодействие на незаконната миграция" в Главна дирекция "Гранична полиция" и ДАНС. Тя е била на 6 април, по досъдебно производство на Главна дирекция „Гранична полиция" и под надзора на Софийската градска прокуратура. Това съобщиха от МВР.

Задържани за 24 часа по Закона за МВР са един организатор и петима помагачи, които са извършвали каналджийска дейност, настаняване, изхранване и превоз на незаконни мигранти от българо-турската граница през София до Румъния. Сумата, която е заплащал всеки мигрант, е между 2500 и 5000 евро.

Извършени са процесуално-следствени действия на 4 адреса, в 2 автомобила, една автомивка и един автосервиз, които са докладвани на наблюдаващия прокурор в Софийската градска прокуратура.

Привлечени в качеството на обвиняеми са петима мъже - един български и четири чужди граждани, участници в организираната престъпна група за престъпление по чл.321, във връзка с чл.281 от НК. Работата по случая продължава.