Янкулов предлага кандидатурите за европрокурор да бъдат оттеглени

Той посочи три дефицита в процедурата

Страната ни да оттегли тримата кандидати за европейски прокурор поради дефицити в процедурата по тяхната номинация. Това предлага правосъдният министър Андрей Янкулов на Министерския съвет. Неговата идея ще бъде разгледана на утрешното заседание на кабинета.

В края на януари България излъчи трима за европейски прокурор - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Самият избор се осъществява от европейска институция. Според министъра първият дефицит е, че комисията, която ги е изслушвала и определила финалистите, се състои от четирима членове на ВСС, а както е известно кадровият орган е с отдавна изтекъл мандат. Съдебният закон му забрани да избира тримата големи в системата.

Другият дефицит, е че двама от членовете на комисията са били политически фигури - заместник-министър на правосъдието и главният секретар на министерството на правосъдието.

И третият проблем е в правилата, които не могат да бъдат определени като прозрачни, посочи министърът.

Неговото предложение е комисията, която ще изслушва и класира кандидатите, е да се състои от петима преподаватели, двама съдии от ВКС, един прокурор от ВКП и един адвокат с минимум 12 години стаж, определен от Висшия адвокатски съвет.

Министър Янкулов изтъкна, че си дава ясно сметка, че има риск дали ще успеем до юни да излъчим европейски прокурор. Тогава изтичат мандатите на европейските прокурори и трябва да бъде попълнена Европейската прокуратура с новите членове. Но изрази увереност, че държавата ще се справи.

Първият български европейски прокурор Теодора Георгиева беше отстранена преди година.