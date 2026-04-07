ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Децата от Ямбол ще бъдат събрани в едно приемно семейство на 14 април

Полицаи спасиха малко дете, увиснало от парапета на тераса на осмия етаж в Ямбол КАДЪР: Фейсбук/Iv Tsvetanova

Двете деца от Ямбол, оставени без надзор от родителите си, едното от които, на 3 годинки, увисна от въшната страна на тераса на 8-ия етаж на жилищен блок, ще бъдат настанени в едно приемно семейство на 14 април. Това решиха експертите, включени в координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца в риск, съобщава министерството на труда и социалната политика, цитирано от Нова тв.

До решението се стигна, след като не бяха установени близки и роднини, които могат да се грижат за двете деца и да им осигурят подходящи за възрастта им условия.

Преди няколко дни децата бяха настанени в две отделни приемни семейства като временна кризисна мярка, за да се гарантира незабавно тяхната безопасност. 

Тогава министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че социалните работници продължават работа по случая, за да може двете деца да бъдат събрани заедно с цел да се съхрани емоционалната връзка между тях и да се гарантира в най-голяма степен техния интерес.

Паралелно с това Агенцията за социално подпомагане продължава работата с родителите с цел повишаване на техния капацитет, придобиване на умения за отговорно родителство и за подобряване на условията за живот в дома на семейството.

Полицаи спасиха малко дете, увиснало от парапета на тераса на осмия етаж в Ямбол КАДЪР: Фейсбук/Iv Tsvetanova

