Вижте съветите на полицията как да се предпазим от кражби по празниците

От сектор „Престъпления против собствеността" в Главна дирекция „Национална полиция" апелират към гражданите да бъдат особено бдителни и да предприемат необходимите мерки за защита на своето имущество. Основните направления в тази насока са физическата и информационната сигурност. Това съобщиха от полицията на сайта си.

По отношение на физическата сигурност е важно жилищата да бъдат добре обезопасени чрез масивни входни врати и надеждни заключващи механизми – брава с блокировка и висок клас секретен патрон. Подсилването на дограмата с анти-взломен обков или допълнителни заключващи устройства също значително намалява риска от проникване. От съществено значение е и добрият контрол на достъпа до входовете на жилищните сгради, тъй като извършителите често избират обекти с лесен достъп.

От гледна точка на информационната сигурност се препоръчва да не се споделя публично информация за отсъствия от дома, наличието на ценности или използваните системи за сигурност, тъй като подобна информация може да бъде използвана за планиране на престъпления.

Гражданите се призовават своевременно да сигнализират при забелязване на лица със съмнително поведение – хора, които се оглеждат около входове, обикалят етажите на жилищни сгради, звънят по апартаменти под предлог или престояват продължително време в автомобили без видима причина. Подадените сигнали позволяват на органите на реда да извършат проверки и да предотвратят евентуални престъпления. Тези мерки са особено важни за големите градове, където по време на празници много жилища остават необитаеми.

Особено внимание следва да се обръща и на джебчийските кражби, които най-често се извършват на места с голямо струпване на хора – търговски центрове, големи магазини, пазари, заведения, както и в обществения градски транспорт, най-вече в метрото. Нерядко се извършват и кражби от оставени без надзор връхни дрехи или чанти.

Препоръчва се гражданите да упражняват постоянен контрол върху личните си вещи, да избягват носенето на големи суми пари в брой и да пазят скъпите си накити, както и да не съхраняват пин-кодовете на банковите си карти заедно с тях. Практиката показва, че извършителите се възползват от невниманието и разсеяността на хората, особено в условия на струпване, когато физическата близост притъпява бдителността. Част от джебчиите са добре облечени и не будят подозрение, което прави разпознаването им трудно.

Макар джебчийските кражби да се извършват целогодишно, рискът се увеличава по време на празници, когато има по-големи струпвания на хора, интензивно пазаруване и носене на повече парични средства. Празничната атмосфера и емоции също могат да доведат до понижена бдителност, от което извършителите се възползват.

Статистиката показва положителна тенденция при престъпленията против собствеността. През месец април 2025 г. са регистрирани 177 домови и 13 джебчийски кражби, при 214 домови и 31 джебчийски кражби за същия период на 2024 г. През първото тримесечие на 2026 г. са отчетени общо 695 домови кражби – със 140 по-малко спрямо същия период на 2025 г., като разкриваемостта бележи ръст от 6%. При джебчийските кражби нивото остава сравнително постоянно – около 140–150 случая на тримесечие, но разкриваемостта тази година е увеличена драстично сравнение с миналата и надхвърля 55% /разкриваемост за 2025 – 36%/.