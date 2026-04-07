УниКредит Булбанк поднови националния сертификат „Компания – приятел на детето“, който се присъжда от Национална мрежа за децата като признание за ангажираността на компанията към благосъстоянието на децата, младите хора и техните семейства.

С пресертифицирането банката затвърждава своя дългосрочен ангажимент към развитието на младите поколения и създаването на подкрепяща среда за служителите и техните семейства. Сертификатът отличава работодатели, които интегрират грижата за децата и семействата като част от своята корпоративна култура и стратегическите си ESG политики. УниКредит Булбанк го защити за първи път през 2021 година.

„Сертификатът „Компания - приятел на детето“ е много повече от признание - той показва, че компаниите мислят стратегически за своето развитие и за бъдещето на обществото. Когато бизнесът инвестира в подкрепа за служителите, семействата и развитието на младите хора, това създава устойчива среда както за компаниите, така и за децата. Доброто за бизнеса е добро и за децата - устойчивите компании изграждат стабилни общности, подкрепят работещите родители и дават повече възможности на младите хора да се развиват и да останат в България.“, подчерта Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

УниКредит Булбанк е част от паневропейската група УниКредит – банка с над 15 милиона клиенти в Европа. Компанията развива последователна социална политика с фокус върху образованието като ключов фактор за подобряване качеството на живот на децата и семействата.

“Приемаме този сертификат като признание не просто за институцията, а за целия екип на УниКредит Булбанк, който с отдаденост реализира разнообразни инициативи в подкрепа на младите хора и образованието – от лекции в училищата и менторски програми до дългосрочни партньорства с водещи организации в областта на образованието. За нас това е ясна отговорност да продължим да надграждаме тези усилия, така че да бъдем истински приятел на детето и банка за бъдещето на Европа“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Подкрепа за образованието и развитието на младите хора

УниКредит Булбанк разглежда образованието като стратегическа инвестиция в бъдещето и подкрепя инициативи, насочени към развитието на умения у младите хора, подготовката им за пазара на труда и осигуряването на равен старт за всички деца.

Чрез корпоративната фондация „УниКредит“, банката създава възможности за растеж, управлявайки няколко паневропейски програми като Call for Europe, Call for Education и Edu-Fund, които подпомагат образованието и развитието на деца и млади хора в страните, в които оперира УниКредит.

Сред стратегическите партньорства на компанията са и инициативите с организации като Teach for all и Junior Achievement, които подпомагат развитието на ключови умения и предприемаческо мислене у учениците.

Доброволчество и подкрепа за местните общности

Важна част от ангажимента на банката към децата и младите хора е доброволческата мрежа на УниКредит Булбанк, в която участват над 70 служители-доброволци. Те провеждат обучения по финансова грамотност и подкрепят образователни инициативи в училища и общности.

Компанията реализира и редица дарителски инициативи, сред които:

благотворителни базари преди Великден и Коледа;

коледната дарителска инициатива KIDS4KIDS;

дарителска кампания по кръводаряване;

дарителската програма, чрез която се предоставят техника и оборудване за училища, читалища и образователни центрове.

Тези инициативи са насочени към подобряване на образователната среда и създаването на повече възможности за развитие на децата.

За сертификата „Компания – приятел на детето“

Сертификатът „Компания – приятел на детето“, разработен от Национална мрежа за децата, е уникално за България и Европа признание, което отчита социалния компонент на ESG политиките на бизнеса. Сертифицирането се основава на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и включва независим одит на корпоративните политики и практики на компаниите – от подкрепата за служители с деца до въздействието върху общностите.