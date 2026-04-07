Фермерски кът и тематична детска площадка с пейки във формата на видри ще има в зоопарка в Пловдив

Фермерски кът, в който посетителите ще могат да общуват с животните, ще има в запустялата от години зоологическа градина в Пловдив.

От миналата година започна реалната работа по възстановяването й и вече строителните дейности са в ход. Лицензът на предишния зоопарк беше отнет през 2008 г., тъй като условията за отглеждане на животни не отговаряха на изискванията. През 2014-а площта му беше разширена и започна изграждането на 22 хабитата за различни животински видове с 4,5 млн. лв.,

но започна разследване за нарушение на Закона за обществените поръчки.

Впоследствие то беше прекратено, но обектът беше замразен и вече 11 години построеното се руши, а поколения деца пътуват с родителите си до Стара Загора или Пазарджик, за да видят какво е зоологическа градина.

От началото на този мандат се правят стъпки за отварянето на зоопарка и сега се планира в къта, който ще прилича на истинска ферма, деца и възрастни да могат да хранят, галят и опознават отблизо животните. В него ще има типични български породи като каракачанска овца, магаре и крави.

Освен него в плана е предвидено да има и тематична детска площадка, в която малчуганите да играят. Тя ще бъде изградена изцяло от екологични материали и ще има пейки във формата на различни животни и най-вече видри.

Към момента зоологическата градина не пустее напълно - има маймунки и два гарвана. Тревата редовно се коси, а скоро са били и изсечени повечето изсъхнали дървета.

"Планираме зоопаркът да отвори врати до края на 2027 година,

като развитието му ще продължи и след това. Искаме да направим пространство, характерно за 21 век, място за опознаване, образоване и бъдеще", каза пред "24 часа" директорът на общинското предприятие Венцеслав Петков. По думите му проектът вече навлиза в активна фаза. Изграждането на новото биоезеро е напълно подготвено документално, сключен е договор с фирмата-изпълнител, която е завършила проектирането, и се очаква строителната площадка да бъде открита в най-скоро време. Стойността на съоръжението възлиза на 127 хиляди евро без ДДС, осигурени от общината.

В езерото ще плуват около 100 риби и над 50 птици, в това число и черен лебед, къдроглав пеликан и мандаринка.

Езерото ще бъде изградено като биоекосистема, без използване на химически филтриращи елементи. За целта ще се използват специална мембрана и устойчиво на UV лъчи фолио с максимална дебелина Предвижда се също обособяване на зона с водни лилии, блатни растения, включително ирис и други типични за България видове, които ще подпомагат естествената филтрация на водата. Ще се изгради и нов дървен мост, тъй като съществуващия вече е прогнил. В средата на езерото ще има и малко островче с пейки, на които посетителите да си почиват. Предвидено е и висока кула, на която хората ще се качват. От нея ще се вижда целия гребен канал, зоологическата градина и част от Пловдив. "Това ще е най-романтичното място в цялото пространство", каза Петков.

Основната мисия на зоопарка ще е насочена към опазване и възстановяване на видовете в нея. "Животните ще бъдат отглеждани с цел участие в размножителни програми, чрез които да се подпомага популацията им в други зоопаркове или да се създават условия за връщането им в естествената среда, особено при застрашени или изчезващи видове", обясни директорът Венцеслав Петков.

В проекта е предвидено и изграждането на научноизследователски център, където специалисти ще провеждат открити лекции и образователни събития за посетители. Целта е зоопаркът да бъде не просто място за разходка, а пространство за знание.

"Образователната функция ще бъде ключова - посетителите ще имат достъп до поднесена по интерактивен начин информация, включително чрез аудиогидове. В определени дни ще се провеждат срещи с биолози и лекции, насочени към повишаване на информираността за животинския свят", разказа Петков. И уточни, че зоопаркът ще се доближава максимално до средата на животните в естествените им местообитания.

Сред видовете, които ще обитават зоопарка, са предимно местни животни, характерни за балканските ширини. Предвиждат се

22 хабитата на терен от около 40 декара, за около 50 вида животни.

Водещ вид ще бъде европейската видра, която е чувствителна към човешко присъствие и ще разполага със собствен водоем, а посетителите ще я наблюдават през стъкло. Те ще могат да видят още дива коза, зубри, черен щъркел, както и кафява мечка, за която също ще бъде изграден водоем с възможност за наблюдение през защитно стъкло. Тя ще се шири на 3 дка.

"Няма да имаме животно, което да изглежда в лошо психично или физично здраве", зарича се директорът.

В зоопарка ще има още и лешояди, камили, зебри, антилопи, както и хищници като пумата.

Финансирането на проекта се очаква да бъде смесено. Около 2,5 милиона евро се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на околната среда и водите, при успешно кандидатстване по съответна програма. Първоначалната прогнозна стойност на целия проект е около 9 милиона лева, като част от средствата ще бъдат осигурени от държавата, а останалите - от общината и други програми на министерството.