Вижте какво решава служебният кабинет утре

1. Проект на Решение за отменяне на Решение на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

2. Проект на Решение за освобождаване на Феликс Фишер от функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Конфедерация Швейцария със седалище в гр. Цюрих и консулски окръг, обхващащ кантоните Цюрих, Базел-град, Базел-област, Солотурн, Ааргау, Шафхаузен, Тургау, Санкт Гален, Апенцел-Аусерроден, Апенцел-Инерроден, както и за закриване на консулството на Република България в Конфедерация Швейцария, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Цюрих и консулски окръг, обхващащ кантоните Цюрих, Базел град, Базел-област, Солотурн, Ааргау, Шафхаузен, Тургау, Санкт Гален, Апенцел-Аусерроден, Апенцел-Инерроден.

Внася: министърът на външните работи

3. Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и община Велико Търново, от една страна, и правителството на Република Азербайджан, от друга страна, относно сътрудничеството за изграждане и реконструкция на парк „Шуша" в гр. Велико Търново, Република България, подписано на 11 февруари 2026 г. в София.

Внася: министърът на външните работи

4. Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите с административни центрове градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково, и за даване на съгласие Станислав Райнов Новаков, български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в гр. Бургас и с консулски окръг, обхващащ територията на областите с административни центрове градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково.

Внася: министърът на външните работи

5. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Грузия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, и за назначаване на Николоз Хундзакишвили - грузински гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България със седалище в гр. Тбилиси и с консулски окръг, обхващащ територията на Грузия.

Внася: министърът на външните работи

6. Проект на Решение за утвърждаване на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Малайзия, от друга страна, подписано на 14 декември 2022 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Драгоман, Софийска област.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Сухиндол, област Велико Търново.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост на Министерство на културата.

Внасят: министърът на културата министърът на транспорта и съобщенията министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, подписано на 12 декември 2006 г. в Брюксел, и Протокола за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния, подписан на 18 юни 2012 г. в Брюксел.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

11. Проект на Решение за изменение на Решение № 682 на Министерския съвет от 2021 г. за създаване и организиране на дейността на национална контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България, изменено с Решение № 479 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на иновациите и растежа

12. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Александър Тодоров Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Постановление за откриване на филиал в структурата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" в гр. Бургас.

Внася: министърът на образованието и науката

14. Проект на Решение за определяне на министерство, което да номинира свой представител за член на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение за мандата 2026 - 2030 г.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав, изменено с решения на Министерския съвет № 491 от 2008 г., № 165 и 900 от 2009 г., № 167 и 444 от 2010 г„ № 82, 246 и 677 от 2013 г., № 294, 611 и 723 от 2014 г., № 3 от 2015г„ № 203 от 2016 г., № 113, 332, 580 и 758 от 2017 г., № 79 и 300 от 2018 г., № 1 и 345 от 2019 г., № 206 от 2020 г., № 505 от 2021 г., № 160 и 794 от 2022 г., № 227 и 768 от 2023 г., № 21 и 404 от 2024 г., № 295 и 469 от 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

19. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по околна среда, приет с Постановление № 331 на Министерския съвет от 17.10.2022 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

20. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

21. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), проведено на 26 и 27 февруари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

22. Проект на Решение за одобряване на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Южноамериканския общ пазар, Република Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай и Източна република Уругвай, от друга страна.

Внася: министърът на икономиката и индустрията