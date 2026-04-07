Петият Национален танцов фестивал „Анесица и приятели" ще е на 10 май в Тетово

Петото издание на Националния танцов фестивал „Анесица и приятели" ще се състои тази година в Тетово на 10 май /неделя/. Събитието се организира от НЧ „Пробуда – 1907" и ще се проведе в салона на читалището, като проявата ще започне в 11 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В тазгодишното издание на фестивала могат да се включат танцови състави, които да подготвят две хора от различни фолклорни области с общо времетраене до 10 минути. Изискване на организаторите е участниците да разучат и тетовското хоро – т. нар. „пристъпванка", за което предварително ще бъдат предоставени музика и стъпки на народния танц. Идеята е хорото да бъде изиграно от всички участници, което допълнително да допринесе за празничния дух на фестивала.

„Анесица и приятели" няма конкурсен характер и такса за участие. Желаещите да се включат във фестивала състави могат да се запишат за участие до 1 май, като следва да попълнят заявка и да я изпратят на имейл [email protected] .

Специални гости на събитието ще бъдат талантливите изпълнители на Фолклорен танцов театър „Найден Киров" с худ. ръководител Богдан Донев.