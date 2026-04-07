Занаятчия и застраховател показа домашен иконостас на Великденското изложение в Добрич

32 производители от 22 села в община Добричка подредиха в центъра на Добрич Великденско изложение на производители и занаятчии. За първи път участват и 4 читалища от селата Божурово, Паскалево и Росеново и Свобода, както и общинската зеленчукова градина градина в село Долина.

В читалище „Просвета 1941 г." в село Свобода са организирали работилница за Великденското изложение и на щанда си предлагат ръчно изработени кошнички за празника, плетени цветя, както и козунаци и други сладки и солени изкушения. „Изложението е много добра инициатива, защото така хората се обединяват и мотивират, за да се представят по-най-добрия начин", каза Маринела Георгиева, секретар на читалището.

На щанда на читалище „Димитър Минчев 1896 г." в село Паскалево вряха в тенджера яйца, а секретарят на културната институция Николинка Стефанова разбъркваше в буркани различни цветове бои. Пусна първото яйце в буркана с червена боя. „Искаме да покажем как нашите баби са боядисвали и шарили яйцата", добави тя, докато подреждаше люспи лук, памук, различни зелени листа. „Кулинарните изкушения приготвиха жените от фолклорната група към читалището, те се отзоваха с голям ентузиазъм", каза още тя, докато посетители с удоволствието дегустираха предложеното.

„Над 20 години се занимавам с дърворезба, иначе съм застроховател", казва Диян Маринов от рода Узунови в село Получик Гешаново на щанда си с богато разнообразие от дърворезби, които привличаха с разнообразните си сюжети. „Прилагам руската школа при дърворезбата, която съм усвоил в Одеса, характерна с оцветяване. Не се оплаквам от клиенти, защото моите творби са ръчно изработени в ателието ми в Добрич", добавя той. „Когато взема една дъска, тя определя какво ще сътворя на нея", обяснява майсторът и не крие, че клиентите му са богати хора – основно българи, които живеят в чужбина и искат да вземат със себе си част от Родината. За този Великден е изработил домашен иконостас. Измайсторил е и дърворезба с кръст, в който има златни и сребърни нишки, които се използват при изработката на икона. Признава, че харесва творбата си „Недостижимата любов", изработена върху дъска от 100-годишен орех. Падналото дърво е намерено около село Пчеларово.

4 дни е приготвяла различни видове баклава Нурджан Халил от село Подслон. „Всичко е правено на ръка, от натурални продукти", добавя тя, докато загъва от лакомствата на нетърпеливи купувачи.

„Целта на изложението е да подкрепяме местното производство, да ценим труда на хората и да предлагаме качествени и автентични продукти на нашите жители", каза кметът на община Добричка Соня Георгиева.