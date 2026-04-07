Ограничението за мандатите на и.ф. шефове във ВКС, ВАС и за главен прокурор не е противоконституционно

Не е противоконституционен членът от Закона за съдебната власт, който урежда мандати от по 6 месеца за изпълняващите функциите главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд. Това реши Конституционният съд, съобщиха оттам. Решението е единодушно.

Делото бе образувано на 20 януари по искане на състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (разпоредбата, обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.; ЗСВ). Оспорената разпоредба гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

От Конституционния съд пишат, че мандат е установен единствено за титулярите на тези длъжности, и то в Основния закон (чл. 129, ал. 2 от Конституцията). Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице, посочват конституционните съдии.

В момента изпълняващи функциите са главният прокурор Борислав Сарафов и Любомир Гайдов, който бе определен за временен шеф на ВАС. Преди него на поста беше Мариника Чернева. Тя е в заварено положение на закона, докато Сарафов е и.ф. от преди приемането му. Юристи спорят дали закона има обратно действие. В решението си от КС не коментират този казус.

Още преди седмици по време на дебат във ВСС стана ясно, че във ВКС се подготвя тълкувателно дело по повод противоречавата съдебна приктика дали Сарафов може да иска възобновяване на дела.

Цялото решение вижте тук