"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена на 80 години пострада при катастрофа в Разград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града за БТА.

Произшествието е станало на ул. „Свети Климент", след като „Фолксваген Туран", управляван от 59-годишен мъж от Лозница, не спира на знак „Стоп" и удря „Фолксваген Голф", шофиран от 62-годишна жена. При пътния инцидент е пострадала 80-годишна пътничка в „Голф"-а, като състоянието ѝ се уточнява в болницата в Разград.

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция" по съседните улици, допълни Георгиева.